Hanoï (VNA) - La société de café CCL Products India, basée dans l'Etat indien d’Andhra Pradesh, investira 20 millions de dollars pour doubler la capacité de son usine de café au Vietnam.

Le PDG de CCL Products India, Praveen Jaipuriar, a déclaré au journal Times of India que la capacité de son usine au Vietnam devrait doubler pour atteindre 26.000 tonnes d'ici fin 2022. Jaipuriar a déclaré que le doublement de la capacité au Vietnam porterait la capacité totale à 50000-55.000 tonnes par an et contribuerait à stimuler la croissance de l'entreprise ces 2 à 3 prochaines années.

Jaipuriar a souligné que le Vietnam offre non seulement un avantage tarifaire pour les exportations, mais est également une puissance dans la culture du caféier. La proximité de la source de matières premières contribuera à réduire les coûts de transport.

Actuellement, la capacité totale de CCL Products India atteint 36.000-37.000 tonnes/an, dont une partie est destinée à l'exportation.

Avec des ventes d'environ 12,42 milliards de roupies, soit 167 millions de dollars, au cours de l'exercice 2020-2021, CCL Products India vise actuellement environ 16 milliards de roupies de revenus pour l'exercice en cours. -VNA