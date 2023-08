Des professeurs et des élèves de l'école bilingue lao – vietnamien Nguyen Du rencontrent le vice-président du FPV, Hoang Cong Thuy. Photo: mattran.org.vn Des professeurs et des élèves de l'école bilingue lao – vietnamien Nguyen Du rencontrent le vice-président du FPV, Hoang Cong Thuy. Photo: mattran.org.vn

Hanoi (VNA) - Le vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Hoang Cong Thuy, a rencontré le 23 août à Hanoi des professeurs et des élèves exceptionnels de l'école bilingue lao – vietnamien Nguyen Du, qui sont en visite au Vietnam.L'école, anciennement connue sous le nom d'écoles primaires Nguyen Du I et Nguyen Du II, est un lieu permettant aux enfants d'expatriés vietnamiens à Vientiane d'étudier le programme national lao ainsi que la langue vietnamienne.En 2005, le Parti, l'État et le gouvernement vietnamiens ont offert un financement de plus de 500.000 dollars pour construire l'école, composée de deux bâtiments de deux étages et de 39 salles de classe sur une superficie de plus de 10.000 m².Mise en service en 2008, l’école compte actuellement 30 classes avec plus de 1.000 élèves et 66 enseignants. Les écoliers vietnamiens représentent environ 45% du total.Au cours de l’année scolaire 2021-2022, l’école a été choisie par les ministères de l’Éducation des deux pays comme école pilote bilingue pour l’enseignement du vietnamien et du lao, de la classe du CP à celle de terminale.Lors de la rencontre, Hoang Cong Thuy a salué les réalisations enregistrées par l'école et a exprimé son espoir que ses enseignants et ses élèves joueront un rôle plus actif dans la préservation et la promotion de la culture vietnamienne.Le même jour, la délégation de l'école bilingue a rendu hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée, visité le Van Mieu – Quoc Tu Giam (Temple de la littérature) et d'autres lieux typiques de Hanoi. -VNA