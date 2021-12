En venant à Mu Cang Chai, vous serez immergés dans les paysages jaunes du soleil et du riz. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Après une longue période de blocage due à la pandémie de COVID-19, fin novembre 2021, le Vietnam a commencé à piloter le retour de l’accueil des touristes internationaux dans certaines zones touristiques clés.

Pour préparer le redémarrage des activités touristiques, dès la mi-octobre 2021, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié un guide de mise en œuvre de la Résolution du gouvernement sur l'adaptation sûre et flexible pour contrôler efficacement la pandémie de COVID-19 dans les activités touristiques.

Ce ministère a eu des séances de travail avec 25 localités sur la reprise des activités touristiques ; avec le ministère des Affaires étrangères et les ambassadeurs ; et les responsables de 15 missions diplomatiques vietnamiennes à l'étranger pour se coordonner dans la promotion du tourisme dans les marchés clés ; avec les compagnies aériennes, les opérateurs touristique sur la connexion, l’exploitation du marché pour préparer progressivement la réouverture du marché touristique international.

Photo : VNA

En plus, l'Administration nationale du tourisme a lancé une campagne médiatique pour attirer les visiteurs internationaux, sur le thème « Vivre pleinement au Vietnam », afin de promouvoir largement la campagne pilote de réouverture du tourisme international, s'orientant vers une réouverture complètement en 2022.

Cinq localités, à savoir Kien Giang, Quang Nam, Khanh Hoa, Da Nang et Quang Ninh et huit agences de voyages que sont Marketing Highland, Vietnam Travelmart, Nhat Minh Tourism, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), Vijasun, Vietravel, Lux Group et Anex Vietnam participent à ce programme pilote.

Jusqu’au 6 décembre, le Vietnam a accueilli 1.179 touristes internationaux dont 204 à Kien Giang, 159 à Quang Nam, 816 à Khanh Hoa. Quang Ninh et Da Nang devraient accueillir des touristes internationaux à partir de janvier 2022. Selon les prévisions, d'ici fin 2021, Phu Quoc (Kien Giang) et Khanh Hoa accueilleront respectivement quelque 3.500 et 11.000 visiteurs étrangers.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le retour des touristes internationaux au Vietnam doit garantir le respect des mesures de prévention de contrôle de COVID-19 suivant le message dits des "5K". Choisissant des voyages à forfait, les touristes internationaux peuvent découvrir des destinations célèbres du pays, pratiquer de nombreuses activités sportives, de divertissement et de villégiature, montrant à l'ensemble du monde que le le Vietnam est une destination attractive, sûre, conviviale et hospitalière. -VNA