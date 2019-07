Des bateaux de pêche. Photo : VNA





Hanoï (VNA) – Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques (NCHMF), une dépression tropicale pourra se transformer en tempête le 1er août, avant de toucher les provinces de Quang Ninh à Nam Dinh (Nord).



Actuellement, cette dépression se trouve à environ 230 km du Nord-Est de l’archipel de Hoang Sa (Paracel), avec des vents soufflant à 60 km/heure.



Le 2 août, à environ 1h00, la tempête pourra toucher la zone maritime des provinces de Quang Ninh à Hai Phong, avec des vents de 60 à 90 km/heure. Un ou deux jours après, elle pourra toucher terre, des provinces de Quang Ninh à Nam Dinh, avant de redevenir une dépression tropicale.



Le 30 juillet, le bureau permanent du Comité central de direction de la prévention et du contrôle des catastrophes naturelles a demandé aux ministères, organes compétents et aux localités d’appliquer des mesures pour assurer la sécurité des biens et des personnes.



Il a recommandé aux organes compétents d’informer les bateaux en opération en mer de la situation et de garder en contact avec eux afin de prévenir les mauvais cas, d’évacuer les gens des zones à hauts risques, de prendre des mesures pour assurer la sécurité des ouvrages importants dont les digues, et de se préparer à des crues et inondations éventuelles… -VNA