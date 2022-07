Photo : VNDMS.

Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, une dépression en Mer Orientale continue de se déplacer lentement vers l'Ouest et est susceptible de se renforcer en une dépression tropicale.

Selon le Centre, à 4 heures du matin le 11 juillet, la zone de basse pression était située à environ 14,5 - 15,5 degrés de latitude Nord et 110 - 111,5 degrés de longitude Est.

D'ici au 12 juillet, la zone sud de la Mer Orientale et la mer de Ca Mau à Kien Giang devraient connaître des vents forts et une mer agitée.

Par conséquent, dans le Nord, il peut y avoir du soleil le matin et des averses la nuit, tandis que d'autres régions connaîtront des orages.

Une dépression pourrait devenir une dépression tropicale. Photo : WINDY

Les eaux de Quang Tri à Ca Mau, de Ca Mau à Kien Giang, le golfe de Thaïlande, ainsi que les parties centrale et méridionale de la Mer Orientale (y compris l'archipel de Truong Sa) enregistreront de fortes pluies et des orages, avec la possibilité de tornades et fortes rafales de vent.

Les experts ont averti que les bateaux et les cages d'aquaculture en mer sur les côtes centrales et centrales du Sud risquent d'être affectés par les orages et les vents violents.

Sur le continent, du 11 au 12 juillet, de fortes pluies frapperont les localités des Hauts Plateaux du Centre et du Sud avec une pluviométrie commune de 30 à 60 mm par 24 heures. A partir du 13 juillet, les précipitations dans ces régions ont tendance à diminuer progressivement. -VNA