Le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - A l'invitation du général Tea Banh, vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale du Cambodge, le général Phan Van Giang, ministre vietnamien de la Défense, participe à la 16e réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) qui a eu lieu du 21 au 23 juin à Phnom Penh, au Cambodge.

Le général Phan Van Giang à la tête d’une délégation militaire vietnamienne de haut rang fera part également aux réunions informelles des ministres de la Défense de l'ASEAN-Chine et de l'ASEAN-Japon à Phnom Penh.

La participation de la délégation vietnamienne à l'ADMM-16 et à d'autres réunions informelles vise à continuer d’affirmer le rôle du Vietnam en tant que membre actif et responsable dans la promotion de la coopération de défense au sein de l'ASEAN, et celle entre l'ASEAN et ses partenaires. Elle témoigne également du soutien du Vietnam accordé au Cambodge en tant que président de l'ASEAN en 2022. -VNA