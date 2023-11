Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV et chef de sa Commission des affaires intérieures (gauche) et e président Nicolas Maduro, chef du Parti socialiste unifié du Venezuela. Photo : VNA

Au cours de leur séjour, la délégation a rencontré le président Nicolas Maduro, chef du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), s'est entretenu avec des responsables de certains ministères, secteurs et localités vénézuéliens pour promouvoir la coopération entre les deux partis.Lors des entretiens, Phan Dinh Trac a affirmé que le Parti et l'État vietnamien appréciaient toujours les relations amicales construites par le président Hugo Chávez et les hauts dirigeants vietnamiens, et soutenaient le gouvernement constitutionnel dirigé par le président Nicolas Maduro et les efforts visant à promouvoir le dialogue politique fondé sur le respect de la Constitution et des aspirations du peuple vénézuélien.Le président Nicolas Maduro et les dirigeants du PSUV sont convaincus que les liens entre les deux partis et États sont solides. Après avoir exprimé leur admiration pour la victoire du Vietnam dans la dernière guerre d'indépendance, ainsi que pour ses réalisations économiques actuelles, ils ont réitéré que le pays indochinois sera toujours un exemple pour le Venezuela.Le président vénézuélien a souligné que les pays se trouvent dans un nouveau contexte et entament une nouvelle période de coopération, par conséquent, ils doivent renforcer leur coopération dans les domaines politique, économique, idéologique, culturel et technologique, afin d'améliorer les relations entre les deux Partis et les États à un niveau supérieur.Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti et de chaque État et ont partagé leurs points de vue sur certaines questions internationales d'intérêt commun.Ils sont convenus de renforcer l'échange d'expériences dans la construction du Parti et la formation du personnel, organisera prochainement la quatrième réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Venezuela et des activités commémoratives pour le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2024.Ils ont convenu d'élargir la coopération entre les deux pays dans le secteur de la médecine traditionnelle, notamment en développant le modèle d'acupuncture au Venezuela.