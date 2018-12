Hanoi, 12 décembre (VNA) - Truong Thi Mai, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, présidente de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Parti, a reçu une délégation du Parti du nouvel Azerbaïdjan (YAP), dirigée par Mme Sevinj Fataliyeva, responsable du Département des relations extérieures, le 11 décembre à Hanoi.

Truong Thi Mai, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, présidente de la Commission de sensibilisation auprès de masse du Parti (droite) et Mme Sevinj Fataliyeva, responsable du Département des relations extérieures du Parti du nouvel Azerbaïdjan. Photo : VNA

Lors de la réception, Mme. Truong Thi Mai a déclaré que le Vietnam attache toujours de l'importance au renforcement et au développement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec l'Azerbaïdjan.Elle a hautement apprécié les contributions du Parti du nouvel Azerbaïdjan au développement socio-économique de l’Azerbaïdjan et a également encouragé la coopération entre les deux pays.Elle a souligné que les deux Partis devraient soutenit pour promouvoir la coopération parlementaire et les échanges entre les peuples, renforçant ainsi les liens entre les deux pays de manière plus complète et plus profonde.Mme Sevinj ataliyeva, qui est également vice-présidente de la commission parlementaire des relations étrangères et interparlementaires, a déclaré que l'Azerbaïdjan considérait le Vietnam comme un partenaire de premier plan en Asie du Sud-Est et s'était engagé à faire tout son possible pour renforcer les liens entre les deux Partis à l'avenir. .Le même jour, Hoang Binh Quan, chef de la Commission des Relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, s'est entretenu avec Mme Sevinj Fataliyeva et sa suite. Ils ont discuté de la situation de chaque Parti et de chaque pays, ainsi que de l'expérience en matière de renforcement du Parti et du travail de la jeunesse. Ils ont également échangé des points de vue sur plusieurs problèmes internationaux et régionaux ainsi que sur les orientations visant à poursuivre la mise en œuvre de l'accord de coopération entre les deux Partis.Lors de son séjour au Vietnam, la délégation a rencontré les responsables de la Commission des Affaires extérieures de l’Assemblée nationale et a eu une séance de travail avec les autorités de la province de Quang Ninh (Nord). - VNA