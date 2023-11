Hanoi (VNA) – Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Bui Van Nghiêm, membre du Comité central du PCV et secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Long (Sud), a effectué du 11 au 18 novembre une visite de travail en Inde et au Sri Lanka.

Le membre du Comité central du PCV et secrétaire du Comité du Parti de la province de Vinh Long, Bui Van Nghiêm. Photo : dangcongsan.vn

Au cours de son séjour en Inde, la délégation a posé une gerbe au monument du président Hô Chi Minh, a rencontré le secrétaire général du Parti communiste indien Doraisamy Raja, le secrétaire général du Parti communiste d’Inde (marxiste) Sitaram Yechury et le secrétaire général du Comité du Congrès pan-indien, K.C Venugopal, et le ministre d’État aux Affaires extérieures Rajkumar Ranjan Singh.



Vietnamiens et Indiens ont discuté de la coopération entre les deux parties et les deux pays et des mesures pratiques et spécifiques visant à promouvoir davantage la coopération multiforme entre les localités des deux pays dans les domaines de l’investissement, de l’agriculture et du tourisme.



Au cours de sa visite, Bui Van Nghiêm a également rencontré le président de la ville de Mumbai, le secrétaire général de la Société indienne pour la coopération culturelle et l’amitié (ISCUF), a assisté à un événement de jumelage des affaires Vietnam-Inde et a visité l’ambassade du Vietnam en Inde.



Durant son séjour au Sri Lanka, la délégation vietnamienne a déposé une gerbe au monument du président Hô Chi Minh, a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Dinesh Gunawardena et a eu des entretiens avec le ministre d’État aux Affaires étrangères Tharaka Balasuriya, ancien président sri lankais et président du Parti de la liberté Maithripala Sirisena.

Elle a également rencontré et travaillé avec les responsables du Parti communiste du Sri Lanka et de plusieurs autres partis politiques du pays.



À travers des rencontres, la partie sri-lankaise a salué la visite et le développement positif de l’amitié et de la coopération traditionnelles entre les deux pays dans tous les domaines. Elle a exprimé l’espoir que le Vietnam et le Sri Lanka continueront à coopérer étroitement, en promouvant leurs potentialités et avantages respectifs, et a convenu de renforcer la coopération efficace entre les localités des deux pays.



Pour sa part, le responsable vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à la position de l’Inde et du Sri Lanka dans la politique extérieure du Vietnam.



Les relations entre le Vietnam et les deux pays devraient se renforcer sur tous les canaux du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale et des échanges entre les peuples, a-t-il indiqué. – VNA