Hanoi (VNA) – Le membre du Politburo, Nguyên Xuân Thang, a affirmé que le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l’Etat vietnamien font grand cas de la coopération intégrale et substantielle avec la province chinoise du Guangdong.

Le membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang (à droite) avec Huang Kunming, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti du Guangdong. Photo: VNA Le membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang (à droite) avec Huang Kunming, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti du Guangdong. Photo: VNA



Lors de sa rencontre avec Huang Kunming, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti du Guangdong, les deux parties ont exprimé leur joie que sous la direction stratégique des deux secrétaires généraux du Parti, la coopération bilatérale a enregistré des progrès positifs, y compris des contributions par la collaboration entre les localités du Guangdong et du Vietnam.



Nguyên Xuân Thang a affirmé que le PCV et l’Etat vietnamiens attachent une grande importance et soutiennent la coopération intégrale et substantielle entre le Vietnam et le Guangdong. Nguyên Xuân Thang, qui est directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, a conduit une délégation du PCV en visite de travail dans la province du Guangdong, l’une des principales locomotives économiques de la Chine.Lors de sa rencontre avec Huang Kunming, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti du Guangdong, les deux parties ont exprimé leur joie que sous la direction stratégique des deux secrétaires généraux du Parti, la coopération bilatérale a enregistré des progrès positifs, y compris des contributions par la collaboration entre les localités du Guangdong et du Vietnam.Nguyên Xuân Thang a affirmé que le PCV et l’Etat vietnamiens attachent une grande importance et soutiennent la coopération intégrale et substantielle entre le Vietnam et le Guangdong.

Le membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang, à Shenzhen. Photo : VNA

Il a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et de renforcer les discussions sur les nouvelles méthodes et formes de coopération afin de tirer le meilleur parti du potentiel de collaboration, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme et de la formation du personnel.



Le responsable a également exprimé son respect et ses remerciements au Comité du Parti du Guangdong, à l’administration et au peuple pour la préservation des vestiges liés à la révolution vietnamienne.



Pour sa part, Huang Kunming a affirmé que sa province attache de l’importance et souhaite travailler avec les localités vietnamiennes pour intensifier la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement, et dans le partage des expériences en matière d’édification du Parti. Il a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et de renforcer les discussions sur les nouvelles méthodes et formes de coopération afin de tirer le meilleur parti du potentiel de collaboration, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, du tourisme et de la formation du personnel.Le responsable a également exprimé son respect et ses remerciements au Comité du Parti du Guangdong, à l’administration et au peuple pour la préservation des vestiges liés à la révolution vietnamienne.Pour sa part, Huang Kunming a affirmé que sa province attache de l’importance et souhaite travailler avec les localités vietnamiennes pour intensifier la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement, et dans le partage des expériences en matière d’édification du Parti.

Le membre du Politburo, directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil central de la théorie, Nguyên Xuân Thang, avec Xia Chuntao, membre du Comité central du Parti, vice-recteur permanent de l’Ecole centrale du Parti communiste chinois (PCC). Photo : VNA

Plus tôt, la délégation a effectué une visite de travail dans la ville de Shenzhen où Nguyên Xuân Thang a eu une réunion avec les principaux responsables de la ville. Plus tôt, la délégation a effectué une visite de travail dans la ville de Shenzhen où Nguyên Xuân Thang a eu une réunion avec les principaux responsables de la ville.

Les deux parties ont discuté des mesures visant à promouvoir une coopération substantielle et mutuellement bénéfique entre les localités de Shenzhen et du Vietnam, et ont échangé des expériences en matière de développement socio-économique et de gestion urbaine.



Dans le cadre de la visite, la délégation a également eu une séance de travail avec Xia Chuntao, membre du Comité central du Parti, vice-recteur permanent de l’Ecole centrale du Parti communiste chinois (PCC).

Les deux parties ont partagé des expériences en matière de formation de cadres et de dirigeants, de recherche théorique et d’orientations de coopération entre la HCMA et l’École centrale du PCC. – VNA