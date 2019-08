Truong Thi Mai, présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du PCV et le vice-président du Parti de la justice et du développement, Cevdet Yilmaz. Photo: VNA



Ankara (VNA) – Le Vietnam attache toujours l’importance à l’intensification de la coopération multiforme avec la Turquie, a déclaré Truong Thi Mai, présidente de la Commission de sensibilisation auprès des masses du comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Dans le cadre de sa visite de travail du 21 au 25 août en Turquie, la délégation vietnamienne, a eu des entrevues avec le vice-président turc Fuat Oktay, le vice-président du Parti de la justice et du développement (AKP – parti au pouvoir), Cevdet Yilmaz.

Elle a également travaillé avec le ministre de l’Intérieur Süleyman Hasan Soylu, le président de la commission des affaires intérieures de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Celalettin Güvenç, des responsables du ministère du Travail, des Services sociaux et de la Famille et du Parti communiste de Turquie (TKP).

Truong Thi Mai a apprécié le fait que la Turquie soutenait toujours les efforts du Vietnam dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région en général et en Mer Orientale en particulier ainsi que la position de l’ASEAN dans le règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques et via des dialogues.

Elle a remercié la Turquie pour son soutien accordé au Vietnam dans son candidature au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2020-2021.

Elle s’est déclarée réjouie de l’établissement du partenariat de dialogue sectoriel entre la Turquie et l’ASEAN avant de proposer des mesures visant à renforcer l’amitié entre le PCV et des partis politiques turcs, la coopération entre les assemblées nationales vietnamienne et turque et le partage d’expériences bilatéral en matière de sensibilisation auprès des masses, de protection citoyenne, de gestion des organisations sociales, des données sur les citoyens, de règlement des questions liées à la famille, l’emploi et le bien-être social.

Des dirigeants et responsables turcs ont tenu en haute estime le rôle et la position du Vietnam en Asie du Sud-Est et sur la scène mondiale, souhaitant intensifier la collaboration bilatérale au sein des forums multilatéraux, internationaux et régionaux ainsi que mieux exploiter les potentialités de la coopération bilatérale dans la politique, la diplomatie, le commerce, la sécurité, la défense, le tourisme, la santé, l’éducation.

Durant son séjour en Turquie, Truong Thi Mai a rencontré des représentants de l’ambassade du Vietnam et de la communauté des Vietnamiens en Turquie. -VNA