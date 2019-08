Moscou (VNA) - Une délégation du ministère de l'Intérieur, dirigée par son ministre Le Vinh Tan, effectue une visite de travail en Russie du 4 au 10 août pour promouvoir la coopération bilatérale dans l’archivage, les affaires intérieures, l’organisation de l’appareil de la gestion publique et les services publics.

Des responsables des deux agences d'archives. Photo: VNA



Le ministre vietnamien a rencontré le 7 août l'assistant du président russe, Anatoly Seryshev, déclarant que son ministère intensifiait la recherche scientifique et la coopération internationale, en mettant l'accent sur la mise en place d'un e-gouvernement et la gestion des archives.Il a souhaité que le bureau présidentiel de la Russie échange ses expériences avec le ministère vietnamien de l’Intérieur dans les domaines forts.Pour sa part, Anatoly Seryshev, a hautement apprécié l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entre le Vietnam et la Russie sur la base d'un partenariat stratégique intégral.Le bureau présidentiel russe travaille activement avec les ministères et les organes vietnamiens, en particulier dans les domaines de la lutte contre la corruption, de la gestion publique et du travail de personnel, a-t-il déclaré.Auparavant, Le Vinh Tan avait travailé avec Andrei Artizov, chef de l'Agence fédérale russe des archives. Les deux parties ont discuté du modèle d'archives électronique et la conservation des archives de la Russie.Le Vinh Tan a salué les résultats de la coopération entre les agences d'archives des deux pays ces dernières années, lesquels ont contribué à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.À cette occasion, les Archives nationales du Vietnam et l'Agence fédérale russe des archives ont signé un accord de coopération pour la période 2019-2022.Au cours de son séjour en Russie, la délégation vietnamienne ont également eu des séances de travail avec des représentants d'organes et d’organisations russes opérant dans le domaine de l’archivage et a visité le musée national de l'Hermitage à Saint-Pétersbourg, entre autres. -VNA