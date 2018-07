Le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hong Nam à la séance de travail avec l'antenne de l'Association des Vietnamiens au centre commercial Sapa en République tchèque. Photo: VNA



Prague (VNA) – Une délégation du Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger, conduite son président Vu Hong Nam, également vice-ministre des Affaires étrangères, a effectué du 24 au 26 juillet une visite de travail en République tchèque.

La délégation a eu des séances de travail avec les représentants de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe, des organisations de la communauté vietnamienne en République tchèque.

Elle a écouté les rapports sur les activités ces derniers temps de l’Union des associations des Vietnamiens en Europe, de l’Association des bouddhistes vietnamiens en République tchèque, de l’Association des Vietnamiens en République tchèque et de ses antennes aux centres commerciaux Sapa et Dragoun Bazar.

Le vice-ministre Vu Hong Nam a exprimé sa satisfaction devant le développement de la communauté vietnamienne en République tchèque qui avait des contributions importantes au développement du pays d’accueil et de leur pays d’origine.

Il a apprécié le rôle des organisations et association des Vietnamiens en République tchèque dans la promotion de la culture et de l’image du Vietnam dans ce pays.

Répondant des questions sur les options et politiques du Parti et de l’Etat liées aux Vietnamiens résidant à l’étranger, le vice-ministre Vu Hong Nam a souligné que le Parti et l’Etat du Vietnam s’intéressait toujours à la communauté des Vietnamiens à l’étranger, y compris celle en République tchèque, la considérant comme une partie inséparable du peuple vietnamien.

Il a encouragé les Vietnamiens en République tchèque à valoriser leur solidarité, à s’intégrer profondément et à respecter les lois du pays d’accueil.

Le vice-ministre Vu Hong Nam a remis le satisfecit à six collectivités ayant des contributions importants à l’édification et au développement de communauté vietnamienne en République tchèque. -VNA