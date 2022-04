Vue de la séance de travail de la Sangha bouddhiste du Vietnam au siège de l'ambassade du Vietnam en Allemagne . Photo : VNA

Berlin (VNA) - Le Vénérable Thich Tho Lac à la tête d'une délégation de la Sangha bouddhiste du Vietnam (SBV) a rendu visite à l'Ambassade du Vietnam en Allemagne le 25 avril dans le cadre de sa tournée dans certains pays européens.



Le Vénérable Thich Tho Lac, chef de la Commission des affaires culturelles du Comité central de la SBV était en visite en Allemagne pour assister à la cérémonie de pose de la pierre pour le début de la construction d'une pagode à Erfurt. Il doit également assister à la cérémonie de prier pour la paix et la prospérité nationales.



Il a dévoilé que la SBV élabore un projet sur l'orientation de l'identité culturelle bouddhiste vietnamienne en quatre composantes - la langue, les vêtements, l'architecture et les héritages.

Le vénérable Thich Tho Lac (gauche) présente une statue de Bouddha à l'ambassadeur Vu Quang Minh. Photo : VNA

L'ambassadeur Vu Quang Minh a exprimé son espoir que la SBV finalisera bientôt les composantes restantes du projet pour populariser l'esprit et la culture du bouddhisme vietnamien.



Il a suggéré que la SBV élargisse ses liens avec l'Union bouddhiste en Allemagne (DBU) afin de promouvoir davantage l'intégration internationale et la vulgarisation du bouddhisme vietnamien en Allemagne et en Europe dans son ensemble.



Le diplomate s'attend à ce que les moines, nonnes et fidèles bouddhistes en Allemagne continuent de jouer un rôle dans l'amélioration de l'image et de la position du Vietnam et du peuple vietnamien en Allemagne et dans le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.- VNA