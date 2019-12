La délégation de haut niveau de Ho Chi Minh-Ville conduite par la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire municipal, Nguyen Thi Le, en visite de travail en Roumanie. Photo: sggp.org



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une délégation de haut niveau de Ho Chi Minh-Ville conduite par la secrétaire adjointe du Comité municipal du Parti et présidente du Conseil populaire municipal, Nguyen Thi Le, a effectué une visite de travail le 12 décembre à Bucarest, capitale de la Roumanie.

En travaillant avec le président du Conseil commun de Bucarest Marius Pavel, Nguyen Thi Le a exprimé son souhait que les deux parties renforcent leur coopération en matière d'économie, de commerce, d'échange culturel et artistique. Ils ont discuté du mécanisme de supervision du Conseil commun, des relations financières entre le Conseil commun et les autorités, et de la supervision des habitants pour les activités du Conseil.

Partageant des expériences dans la construction de villes intelligentes, Marius Pavel a déclaré que Bucarest a créé des groupes d'experts sur les technologies de l'information pour résoudre les demandes nécessaires des habitants de la capitale. Actuellement, la Roumanie est en train de construire la plus grande usine de traitement de déchets en Europe du Sud. La ville de Bucarest a commencé de mettre en œuvre le projet de construction de la ville intelligente depuis 2010.

Auparavant, la délégation de la mégapole du Sud a rendu visite à l'ambassade du Vietnam en Roumanie. -VNA