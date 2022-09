Le président du Conseil populaire municipal Nguyen Ngoc Tuan (droite) remet un cadeau au directeur général du Conseil municipal de Dublin Owen P. Keegan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation de Hanoï conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire municipal Nguyen Ngoc Tuan a effectué des visites de travail en Irlande et au Royaume-Uni du 17 au 21 septembre.

Au Royaume-Uni, la délégation a travaillé avec un certain nombre d'agences de Londres sur la planification, la préservation des ouvrages historiques et culturels, le traitement des déchets et des eaux usées, la protection de l'environnement, les transports publics...

Lors d'une séance de travail avec Jaewon Peter Chun, président du Forum mondial des villes intelligentes (World Smart Cities Forum), le président du Conseil populaire municipal Nguyen Ngoc Tuan a proposé à cette organisation de continuer à donner des consultations à Hanoï en matière de construction et de développement d'une ville intelligente.

Le président du Conseil populaire municipal a chargé des agences d’étudier et de proposer des modèles et solutions concrètes en la matière.

Le World Smart City Forum est une organisation à but non lucratif créée pour aider les autorités municipales à construire et développer des villes intelligentes centrées sur l'humain.

A cette occasion, la délégation de Hanoï a visité l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Elle a informé de la situation socio-économique de la capitale, de ses résultats de travail à Londres ainsi que des domaines dans lesquels Hanoï appelle à la coopération et à l'investissement.

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long a suggéré à Hanoï de rechercher et de concrétiser des activités de coopération et d'échange culturel avec la capitale britannique.

Le président du Conseil populaire municipal Nguyen Ngoc Tuan a proposé à l'ambassade de continuer de faire la promotion de l'image de la capitale auprès des amis britanniques et internationaux, à intensifier les relations d'amitié entre Hanoï et les localités britanniques, tout en aidant Hanoï à renforcer la promotion des investissements, les échanges et la coopération avec des localités britanniques dans tous les domaines.

La délégation de Hanoï et des dirigeants de Dublin. Photo: VNA



Durant sa visite de travail en Irlande du 17 au 19 septembre, la délégation de Hanoï a été reçue par le directeur général du Conseil municipal de Dublin Owen P. Keegan.

Le président du Conseil populaire municipal de Hanoï Nguyen Ngoc Tuan a déclaré que ces derniers temps, les relations d'amitié entre Hanoï et Dublin n'ont cessé de se consolider et de se développer avec de nombreuses activités significatives.

Lors de cette visite, Hanoï a souhaité échanger des expériences avec Dublin sur le modèle de l'administration urbaine, la planification et l'élaboration de mécanismes et de politiques, l'amélioration du rôle de supervision et le fonctionnement des organes locaux élus, a-t-il fait savoir.

Le président du Conseil populaire de la ville, Nguyen Ngoc Tuan, a également invité des partenaires et entreprises irlandaises, de la ville de Dublin en particulier, à étudier l'environnement des affaires et de l’investissement, à promouvoir des programmes de coopération avec Hanoï dans divers domaines.

La délégation de Hanoï a également eu une séance de travail avec Mme Carolin Conroy, lord-maire de Dublin, lors de laquelle le président du Conseil populaire municipal Nguyen Ngoc Tuan a suggéré au Conseil et aux autorités de Dublin d'échanger et de partager leurs expériences dans la planification, la gestion urbaine, le traitement de déchets et des eaux usées, la préservation des ouvrages et des patrimoines, etc.

Il a estimé que Hanoï et Dublin partageaient des opportunités de coopération dans de nombreux domaines d'intérêt mutuel.

Les responsables de Dublin ont affirmé que le Conseil et les autorités locales se coordonneraient, établiraient des canaux d'information et partageraient des expériences dans le processus de développement urbain. Dublin soutient également ses entreprises, en fournissant des informations sur le marché pour augmenter leurs investissements au Vietnam, à Hanoï en particulier.

A cette occasion, la délégation de Hanoï a travaillé avec des agences spécialisées de la ville de Dublin. -VNA