Le député Duong Minh Tuan (province de Ba Ria-Vung Tau, Sud). Photo : VNA



Hanoï (VNA) – En marge de la séance du 3 novembre dans le cadre de la 10e session de l’Assemblée nationale, plusieurs députés ont indiqué qu’une croissance du PIB de 2 à 3% en 2020 serait très encourageante en cette conjoncture défavorable.



Le député Duong Minh Tuan (province de Ba Ria-Vung Tau, Sud), a déclaré apprécier les efforts du gouvernement dans le contexte de pandémie de COVID-19 et de ralentissement de l’économie mondiale. Il a affirmé que les perspectives économiques du Vietnam en 2020 et en 2021 dépendaient de la résilience du monde au coronavirus et du combat contre cette épidémie dans le pays.



Concernant les objectifs pour 2021, dont une croissance économique de 6%, le député Duong Minh Tuan a estimé que ce niveau n’était pas difficile pour le Vietnam l'année prochaine.



« Si le Vietnam peut maintenir ses réalisations actuelles en termes de prévention et contrôle de l'épidémie et stimuler la demande intérieure, un taux de croissance du PIB de 6% pour l'année prochaine est atteignable », a-t-il affirmé.



« L'économie vietnamienne est en phase de reprise. Le retour à la croissance des années précédentes nécessitera au moins environ un an. Si d'autres pays du monde entrent également dans la période de reprise, je pense qu'avec l'intégration internationale de plus en plus profonde du Vietnam, l'objectif de croissance de 6% en 2021 sera plus faisable. Cependant, en raison des développements complexes de la pandémie de COVID-19, la situation d’autres pays est encore imprévisible. Si le Vietnam conserve sa capacité de contrôle de la pandémie de COVID-19 et poursuit ses fortes mesures de relance, l'objectif de 6% est réalisable l'année prochaine », a-t-il souligné.



S’agissant du plan de développement socio-économique pour 2021-2025, lors des débats du 3 novembre, le député Truong Trong Nghia (Ho Chi Minh-Ville) a insisté sur la nécessité d’exploiter au mieux le marché national fort de 100 millions d’habitants et d’utiliser efficacement les prêts. Il a également appelé à prendre des mesures pour pouvoir assurer le bien-être social de façon plus durable et à accélérer la modernisation des forces militaires et policières… -VNA