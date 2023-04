Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Quelque 26 experts étrangers de premier plan dans le domaine de la chirurgie venus des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Belgique, du Japon, de la République de Corée... étaient présents à la 20e Conférence scientifique et technologique organisée par l'hôpital Binh Dan, les 14 et 15 avril à Ho Chi Minh-Ville.

La conférence ayant pour thème "Connecter des experts chirurgicaux internationaux" a réuni plus de 250 rapports couvrant la chirurgie générale, la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie vasculaire et interventionnelle, l’urologie... et leurs spécialités connexes comme l'anesthésie-réanimation, l'oncologie, la biologie moléculaire, le contrôle des infections...

En particulier, lors de cet événement, trois chirurgies robotiques, réalisées par des experts internationaux et des médecins de l'hôpital Binh Dan, ont directement été transmis à la salle de conférence.

Au cours des 19 dernières conférences, des milliers d'études scientifiques sur le diagnostic, le traitement et les soins de santé ont été appliquées avec succès à l'hôpital Binh Dan et d'autres au Vietnam et en Asie du Sud-Est. -VNA