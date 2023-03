Dak Lak (VNA) - Les autorités de la province de Dak Lak, dans les Hauts Plateaux du Centre et le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) ont organisé samedi 11 mars une conférence commerciale internationale, dans le cadre du 8e Festival du café de Buôn Ma Thuôt en cours.

Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Dak Lak, Nguyên Tuân Hà lors de la conférence. Photo : VNA

L’événement a attiré environ 450 délégués qui sont des importateurs, des distributeurs, des plateformes de commerce électronique, des entreprises, des producteurs de café et des coopératives au pays et à l’étranger, ainsi que des organisations économiques, contribuant à l’expansion de la consommation de café au Vietnam et à Dak Lak en particulier et réalisant l’objectif de "Buôn Ma Thuôt - destination mondiale du café".S’exprimant lors de l’événement, le vice-président permanent du Comité populaire provincial et chef du comité d’organisation du festival, Nguyên Tuân Hà, a décrit le café comme une culture phare de la province, couvrant une superficie d’environ 210.000 ha avec un rendement moyen de plus de 550.000 tonnes par an, représentant plus de 21% du volume et 20% de la valeur des exportations de café du pays.Le café de la province a été exporté dans plus de 70 pays et territoires à travers le monde. L’indication géographique du café de Buôn Ma Thuôt a été protégée dans 32 pays et territoires dans le monde.