Hanoi (VNA) - S’inscrivant dans le cadre du Forum international des Franconomics 2020, la conférence internationale "Tourisme intelligent : vers un développement durable, une harmonie entre l'économie, la culture et l'environnement" s’est déroulée le 23 octobre à Hanoï, avec l’objectif de connecter les entreprises, les universités et les autorités locales.

Vue générale de la conférence internationale "Tourisme intelligent : vers un développement durable, une harmonie entre économie, culture et environnement", le 23 octobre à Hanoï.



Le "smart tourisme" ou le tourisme intelligent est un concept récemment développé au moment où les applications des technologies de l'information et des communications intègrent de plus en plus d’outils et d’approches créatives pour innover dans le secteur du tourisme. Il est désormais une composante indispensable de la "ville intelligente" et devient un élément majeur de la croissance économique de nombreux pays. Cependant, la technologie n'est pas le seul facteur qui rend "intelligente" l'industrie du tourisme.



Les principes du smart tourisme consistent à renforcer l'expérience touristique, à améliorer l'efficacité de la gestion des ressources, à maximiser la compétitivité, tout en garantissant la durabilité socio-économique. "Le tourisme intelligent constitue une tendance inéluctable, en particulier, dans le contexte où la pandémie de COVID-19 se déroule d’une façon complexe", affirme Nguyên Lê Phuc, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, lors de la cérémonie d’ouverture de ladite conférence.



Le smart tourisme au Vietnam et dans l’espace francophone



Dans de nombreux pays, le smart tourisme est mis en œuvre sous diverses formes dont l’essentiel porte sur l'optimisation de l'application de la science et de la technologie dans ce secteur. Cela a créé des caractéristiques spécifiques à chaque pays et des avantages concurrentiels dans le tourisme de ces pays. Actuellement, le smart tourisme rencontre déjà un certain succès dans de nombreux pays où il est mis en place et notamment chez les membres de la Francophonie, avec des pays pionniers tels que la France, le Canada, la Belgique, la Suisse ...



Le tourisme du Vietnam ne fait pas exception à cette tendance. Il évolue rapidement vers le smart tourisme pour diversifier ses produits et ses marchés, stimuler la croissance et développer un tourisme durable. Bien que récent conceptuellement, le gouvernement vietnamien accorde déjà sa priorité au smart tourisme. En effet, le Bureau politique avait déjà publié la résolution 08-NQ/TW le 16 janvier 2017 en affirmant que le développement du tourisme comme un secteur économique de pointe constiue une orientation stratégique importante pour le développement du pays, en contribuant largement au développement d'autres domaines.



Par conséquent, le smart tourisme en renforçant l'application de la science et des technologies modernes dans le tourisme constitue l'un des outils clés pour la réalisation de cette stratégie. De fait, les entreprises touristiques vietnamiennes s'adaptent rapidement à ce contexte en ayant accès à l'industrie 4.0 et en améliorant de manière proactive leur modèle pour devenir des entreprises intelligentes. Cependant, elles rencontrent encore de nombreuses difficultés.

Chékou Oussouman (centre), représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF, pose une photo avec les participants à la conférence internationale "tourisme intelligent : vers un développement durable, une harmonie entre l'économie, la culture et l'environnement", le 23 octobre à Hanoï.



Selon Chékou Oussouman, représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), "le tourisme ou l’industrie du tourisme, il y a un an dans la plupart des pays francophones, contribuait à des taux élevés atteignant parfois 20% du PIB. L’effondrement du tourisme international a mis et continue de mettre en danger les moyens d’existence de millions et de millions de personnes, notamment dans les pays en développement". Et d’ajouter qu’aucun pays n’a été épargné par l’effondrement du tourisme, entrainant des pertes économiques et d’emplois considérables. "La pertinence du thème de la conférence n’est plus à démontrer, mais offre l’occasion de partager les enseignements et surtout préconise des solutions d’adaptation et de résilience face à la nouvelle normalité. C’est-à-dire vivre avec le COVID 19. Le tourisme intelligent constitue sans doute de nouveaux paradigmes à éclore", a-t-il déclaré.



Chékou Oussouman propose de considérer cette conférence comme le début d’une série de rencontres en vue d’approfondir les échanges au sein de la Francophonie et au-delà pour renforcer l’appui à la relance de l’e-tourisme dans l’espace francophone. Il a également affirmé que le Vietnam était sur la bonne voie de développement du tourisme intelligent. "Plusieurs villes et provinces comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dông Thap, Quang Ninh, Hoà Binh, Bac Ninh…) accélèrent le développement de tourisme intelligent avec plusieurs initiatives : mise en place d’un portail, développement d’une écologie favorable…", a-t-il-dit.



Des discussions



Deux séances de discussions, ayant reçu la participation d'un grand nombre de représentants de ministères, de département, d'associations et d'entreprises touristiques du Vietnam et de représentants internationaux de pays et d'organisations spécialisées, ont contribué à façonner un nouveau visage au tourisme, au Vietnam en particulier, et dans l'espace francophone en général.