Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Une conférence internationale sur l’agriculture hautement efficiente se tiendra en ligne les 8 et 22 mai avec la participation d’un grand nombre de conférenciers et d’invités de marque du monde entier.



Cet événement, le deuxième depuis 2021, sera organisé sous les auspices du Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, du Centre national d’innovation du Vietnam (NIC) et du Réseau d’innovation Vietnam-Australie (NIC AU).



Le vice-président du NIC AU, Hoàng Ngoc Bao Huy, cette conférence vise à promouvoir les échanges scientifiques et les transferts de technologie dans le domaine agricole des pays avancés vers le Vietnam.



Elle fournira l’occasion de partager des expériences et de fournir des informations sur les nouvelles technologies aux entreprises vietnamiennes, soutenant ainsi les localités du pays pour rechercher des solutions pour améliorer la productivité des cultures destinées à l’exportation.



A travers la conférence, le NIC AU souhaite contribuer au succès de l’innovation dans le cadre de la Stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050.



Créé en 2019, le NIC AU ambitionne de promouvoir les transferts de technologie entre l’Australie et le Vietnam, en créant un réseau de scientifiques et experts vietnamiens et étrangers, dont australiens, pour œuvrer avec les autorités vietnamiennes pour résoudre des questions clés au Vietnam. – VNA