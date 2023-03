Un des stands au Salon international du réseau de production, d'approvisionnement et de consommation durables dans l'industrie aéronautique. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une cinquantaine d’entreprises de 10 pays participent au Salon international du réseau de production, d'approvisionnement et de consommation durables dans l'industrie aéronautique et au Forum de l’aviation du Vietnam (AeroExpo Hanoi & Vietnam Aviation Forum 2023), qui se sont ouverts le 21 mars à Hanoï.



Ce salon de trois jours vise à développer un réseau de chaînes de production, de services et de consommation durables haut de gamme contribuant à développer l'industrie aéronautique de Hanoï, a déclaré la directrice par intérim du Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, Trân Thi Phuong Lan.



Plusieurs entreprises veulent se renseigner sur le marché vietnamien afin de délocaliser progressivement des usines vers le Vietnam grâce au transfert de technologies. Cet événement les aide à saisir des opportunités sur le marché vietnamien en cette période post-pandémique. L'objectif est de faire du pays un lieu de production, d'échange d'expériences, de maintenance et de formation dans l'industrie aéronautique.



Selon Hoang Tri Mai, directrice générale d'Airbus au Vietnam, au Laos et au Cambodge, afin d'accompagner le Vietnam dans les objectifs de croissance verte, Airbus a proposé des mesures pour accompagner le gouvernement à travers diverses initiatives écosystémiques.



Airbus encourage les parties prenantes du secteur aéronautique vietnamien telles que les compagnies aériennes, les autorités aéroportuaires et les sociétés énergétiques à promouvoir les énergies vertes et à utiliser les énergies durables à l'avenir, a-t-elle précisé. -VNA