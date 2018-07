Lors de la cérémonie. Photo: VNA



Quang Tri, 22 juillet (VNA) - Une cérémonie religieuse a eu lieu dans la province centrale de Quang Tri le 21 juillet pour commémorer la mort des soldats tombés pendant une bataille de 81 jours et nuits en été 1972 pour protéger l’ancienne citadelle de Quang Tri.



Conjointement organisé par l'Association des soldats de l’ancienne citadelle de Quang Tri et l’Eglise bouddhique du Vietnam, la cérémonie comptait parmi les activités marquant le 71e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).



Des représentants des ministères, des organismes et des secteurs, des forces armées, des responsables locaux et des mères vietnamiennes héroïques y ont assisté, ainsi que plus de 3.000 dignitaires, bonzes et fidèles bouddhistes.

Pendant la guerre contre les impérialistes américains, l'ancienne citadelle de Quang Tri est entrée dans l'histoire en tant que jalon d'or de l'héroïsme révolutionnaire avec la lutte vaillante des milliers de soldats et d'habitants locaux durant 81 jours et nuits, lors de l'été 1972, pour protéger la citadelle et le chef-lieu de Quang Tri.

Ces dernières années, une série d'activités ont été organisées pour soutenir les familles des soldats blessés et des martyrs. Des centaines de maisons ont été construites pour les personnes ayant rendu service à la Patrie.



À cette occasion, la banque Sai Gon - Hanoi a offert 20 maisons d'une valeur de 50 millions de dongs (2.184 USD) chacune aux membres de l'Association des soldats de l’ancienne citadelle de Quang Tri. Les succursales de la Banque commerciale par actions pour le commerce extérieur du Vietnam à Quang Tri et Ho Chi Minh-Ville ont également offert 12 maisons totalisant 600 millions de dôngs aux familles des invalides et des morts pour la Patrie de la localité. -VNA