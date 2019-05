Hanoi (VNA) – Un programme de protection de l’environnement sera mis en place en 2019 pour changer les habitudes de consommation de plastique.

Une poussière de bambou en forme de poisson pour la collecte de déchets plastiques sur la plage de My Khê, dans la ville de Dà Nang. Photo: VNA



Ce programme, intitulé "Caravane Can Gio", a été dévoilé à Hô Chi Minh-Ville le 15 mai par l’Association du plastique du Vietnam (VPA) et par l’Association pour la conservation de la nature et de l’environnement de Hô Chi Minh-Ville (HACNE).



Ces deux organisations uniront leurs efforts pour promouvoir le tri des déchets solides à Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec des écoles locales et des responsables du district, et organiseront des activités de plantation d’arbres et de nettoyage.



Elles prévoient aussi de mener à bien ce programme dans les districts de Can Gio de Hô Chi Minh-Ville, les villes de Dà Nang ou Quy Nhon dans la province de Binh Dinh, dans la région Centre, et dans le district de Vân Dôn, province septentrionale de Quang Ninh.



Seront aussi organisées des expositions présentant des initiatives vertes, des entreprises vertes et des produits respectueux de l’environnement. Les organisateurs inviteront également les gens à participer au nettoyage des plages et à remettre des poubelles aux écoles locales afin de contribuer à changer les habitudes de consommation et promouvoir le traitement des déchets plastiques.

Selon le président de la VPAS, Hô Duc Lam, les produits en plastique sont indispensables dans la vie quotidienne. Par conséquent, pour réduire les rejets de déchets plastiques dans l’environnement, il est nécessaire d’impliquer toutes les parties concernées et d’obtenir le soutien du public. Le programme "Caravane Cân Gio" est une action concrète pour le développement durable et la protection de l’environnement, a-t-il noté.

La secrétaire général de la HACNE, Van Thi Minh Hoa, a déclaré que ce programme serait également l’occasion pour les entreprises de s’associer pour protéger l’environnement, les encourageant ainsi à innover et à fabriquer des produits respectueux de l’environnement.

Selon des organisations internationales, le Vietnam est l’un des cinq plus gros pollueurs d’Asie. Avec 13 millions de tonnes de déchets rejetés dans l’océan chaque année, le pays se classe au 17ème rang mondial pour la pollution par les déchets plastiques de l’océan.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a estimé que Hanoi et Hô Chi Minh-Ville génèrent à elles seules 80 tonnes de déchets et de sacs en plastique chaque jour. – CPV/VNA