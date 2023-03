Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, le 21 mars, le Nord connaît la première canicule de l'année avec des températures maximales oscillant entre 34°C et 36°C.



En raison de l'effet d'une zone de basse pression dans l'Ouest du Vietnam en combinaison avec l'effet de foehn, la canicule apparaît tôt dans la région de Thanh Hoa à Thua Thiên - Huê.



La capitale Hanoï devra enregistrer des températures allant de 21ºC à 32ºC, voire plus de 32ºC dans certains lieux.



La période la plus chaude pendant cette semaine sera le 22 mars, lorsque la température la plus élevée à Hanoï atteindra 36°C.



Cette vague de chaleur pourra s'étendre au Nord jusqu'au 24 mars. -VNA