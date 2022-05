Hanoi (VNA) - À l’approche de la Journée mondiale de la santé digestive, le 29 mai, le journal Santé et Vie et l’Institut national de la nutrition ont lancé un programme de communication.

Lors de la conférence de presse. Photo : vtc.vn



Le but est de sensibiliser la population à la nécessité de répondre à ses besoins nutritionnels et à ceux des enfants, ce qui est essentiel pour consolider le système immunitaire en particulier et la santé en général de chacun.

Les spécialistes nous encouragent également à enrichir notre alimentation de probiotiques, de prébiotiques et d’antioxydants naturels, en consommant plus de fruits et légumes.- VOV/VNA