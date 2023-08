Nghê An, 1er août (VNA) - Les démineurs de la province de Nghê An ont désamorcé en toute sécurité une bombe de 340 kg datant de la guerre.

Opération déminage dans la commune de Xa Luong, district de Tuong Duong, province de Nghê An. Photo: VNA

La bombe a été détectée à midi le 30 juillet par une excavatrice qui creusait le sol pour construire une maison pour une famille dans la commune de Xa Luong, district de Tuong Duong.

L’ouvrier a alerté le commandement militaire de la commune, qui a rapidement envoyé des démineurs sur place pour retirer la bombe et la mettre en lieu sûr pour la neutraliser.

Des décennies après la fin de la guerre, le Vietnam souffre toujours de la menace mortelle des bombes, des mines et des engins non explosés (UXO) laissés par la guerre.

Selon le Centre national d’action contre les mines du Vietnam (VNMAC), 5,6 millions d’hectares de terres, soit 17,71 % de la superficie nationale, sont contaminés par quelque 600.000 à 800.000 tonnes de bombes, mines et d’ engins non explosés (UXO), dispersés dans les 63 villes et provinces, notamment dans le Centre du pays. – VNA