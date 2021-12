La cérémonie de remise des prix du concours se tient virtuellement. Photo : ministère de l’Education et de la Formation



Hanoï (VNA) – Ngo Minh Long, élève de terminale du lycée Hon Gai dans la province de Quang Ninh (Nord), a remporté le premier prix de la catégorie B1 des épreuves écrites individuelles dans le cadre des Olympiades internationales de langue française 2021.



Selon le ministère de l’Education et de la Formation, l’équipe du Vietnam a également décroché le 2e prix pour sa vidéo de présentation dans le cadre de ce concours.



Les Olympiades internationales de langue française se sont déroulées du 7 au 9 décembre 2021 de manière innovante sur une plateforme de réalité virtuelle. Elles ont réuni 100 jeunes de 20 pays sur trois continents, dans une ambiance enthousiaste, autour de la langue française et des valeurs de la Francophonie, sous la présidence d’honneur de la Secrétaire générale de la Francophonie.



Lancée par l’OIF à travers son dispositif de Centres régionaux francophones (CREF) et la Conférence des ministres de l’Education des Etats et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), en coopération avec l’Université Senghor à Alexandrie, le Bureau international Jeunesse (BIJ) de Wallonie-Bruxelles, TV5Monde, la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et France Education International (FEI), avec le soutien des Émirats arabes unis, la manifestation était un échange interculturel par excellence entre les jeunes de l’espace francophone.-VNA