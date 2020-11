Le guitariste vietnamien Dào Nhu Khanh. Photo : internet

Hanoï (VNA) – Le guitariste vietnamien Dào Nhu Khanh a remporté le prix d’encouragement de la 8e édition du concours international de la guitare de Berlin.

Parmi une quarantaine de candidats venus de 30 pays, le Biélorusse Yaroslav Makarich a remporté le premier prix. Il a su retranscrire à merveille l'âme de la « Suite Kiêu », une œuvre du professeur et compositeur Dang Ngoc Long, inspirée de « Truyên Kiêu » (Histoire de Kiêu), poème vietnamien écrit au début du XIXe siècle par le grand poète - homme de culture du monde Nguyên Du (1765-1820), qui raconte la vie, les épreuves et les tribulations de Thuy Kiêu, une belle et talentueuse jeune femme qui sacrifia son amour et sa vie pour sauver sa famille.

La « Suite Kiêu », une performance obligatoire pour la finale de ce concours, a contribué à présenter un bel aspect de la culture vietnamienne aux amis internationaux. C’est aussi une activité significative à l’occasion du 255e anniversaire de la naissance et du 200e du décès du grand poète Nguyên Du.

Les deuxième et troisième prix ont été remis respectivement au Thaïlandais Chinnawat Themkumkwun et à l’Italien Luca Romanelli.

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, ce concours a été organisé sous forme en ligne. Le jury était composé de cinq membres. Le compositeur vietnamien Dang Ngoc Long en était président.

Le concours international de guitare de Berlin est organisé tous les deux ans depuis 2006. Il est parrainé conjointement par le ministère fédéral des Affaires étrangères de l’Allemagne, l’Institut Goethe, l’Association des guitaristes de Berlin et l'École de musique Gesundbrunnen...-VNA