Vaccin contre la peste porcine africaine produit par la société Navetco. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 15 août, la société par actions AVAC Vietnam, en collaboration avec la société philippine KPP Powers Commodites Inc, a organisé une mission pour examiner la vaccination contre la peste porcine africaine (PPA) dans le district de Dan Phuong, à Hanoï.

Michael Quilitis, de la société KPP Powers Commodities Inc, a expliqué que la délégation souhaitait observer la vaccination contre la PPA chez des producteurs porcins au Vietnam.

Le vaccin AVAC ASF LIVE contre la PPA est considéré comme l'un des vaccins très prometteurs aux Philippines et très apprécié des agriculteurs locaux. Si le nombre de vaccins importés donne de bons résultats, l'entreprise en importera davantage.

Nguyen Van Diep, directeur général de la société par action AVAC Vietnam, a indiqué que le vaccin AVAC ASF LIVE avait été administré à des porcs aux Philippines. La mission philippine est au Vietnam pour constater et évaluer l'efficacité de la vaccination au sein des foyers de producteurs porcins afin qu'elle puisse être largement déployée aux Philippines.

Si de bons résultats sont obtenus, l'entreprise prévoit d'appliquer des injections à grande échelle avec le soutien du gouvernement. Ainsi, le volume de vaccin contre la PPA importé aux Philippines sera beaucoup plus important, a-t-il poursuivi.

Plus tôt, Mme Pinky Pe Tobiano, PDG de la société KPP Powers Commodites Inc, a discuté de cette collaboration avec la société AVAC Vietnam. Sa société a obtenu les droits de distribution exclusifs du vaccin contre la PPA de la société AVAC Vietnam car ce produit a obtenu un certificat d'enregistrement au Vietnam et a été autorisé à être exporté. En juillet 2023, 300.000 doses ont été officiellement importées aux Philippines par la société KPP Powers Commodites Inc.

Auparavant, la société AVAC avait également coopéré pour tester le vaccin AVAC ASF LIVE aux Philippines. La Division philippine de la santé et du bien-être animal avait demandé à la société AVAC de fournir 1.000 doses. Les résultats de l'essai ont montré que le vaccin AVAC ASF LIVE était sûr et efficace pour le millier de porcs injectés.

Le Vietnam est devenu le premier pays à développer et produire avec succès deux vaccins contre la PPA, une maladie apparue pour la première fois en Afrique en 1921 avec un taux de mortalité allant jusqu’à 100%. Ces deux vaccins, qui ont obtenu des certificats pour être mis en circulation, sont le NAVET-ASFVAC de la société par actions centrale de médecine vétérinaire NAVETCO et l'AVAC ASF LIVE de la société par actions AVAC Vietnam. -VNA