Photo: VNA Hanoï (VNA) – Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique , le 3 avril, il y a du soleil dans la journée, quelques localités doivent subir une chaleur intense, mais des pluies et orages sont attendus dans le soir ou la nuit, avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents.

Les températures les plus basses au Nord se varient entre 20- 23°C, voire au-dessous de 20°C dans des zones montagneuses et les plus hautes, entre 27-30°C. Le Nord-Ouest connaît les températures les plus hauts, 32-34°C, voire au-dessus de 35°C.

Dans la capitale Hanoï, les températures les plus basses oscillent entre 22-24°C et les plus hautes, entre 28-30°C, voire plus de 30°C.

Au Centre, il fait chaud toute la journée avec les températures les plus hautes oscillant entre 31-37°C, voire au-dessus de 37°C dans les zones montagneuses à l’Ouest mais des pluies et orages sont attendus dans le soir ou la nuit, avec possibilité de tornades, d'éclairs, de grêle et de vents violents.

Dans les Hauts Plateaux du Centre, les températures les plus basses se varient entre 19-22°C et les plus hautes, entre 30-33°C. Au Sud, les températures les plus basses oscillent entre 23-26°C et les plus hautes, entre 32-35°C. -VNA