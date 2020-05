Les drogues saisies par la police. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 27 mai, le Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir rendu une décision pour poursuivre en justice Chen Tsen Wei, un ressortissant taïwanais, pour "trafic de drogue", conformément à l'article 250 du Code pénal de 2015.

Le 27 mars, Chen Tsen Wei, 34 ans, a été arrêté par la police de Ho Chi Minh-Ville dans le district de Hoc Mon, alors qu'il était en train de trafiquer 895 pains d'héroïne totalisant plus de 316 kg - le plus grand volume de drogue jamais enregistré au Vietnam.

Les enquêtes ont révélé qu'à partir de novembre 2018, Chen Tsen Wei et ses complices étaient entrés à plusieurs reprises au Vietnam pour trafiquer de la drogue.



Au cours de la période, Chen Tsen Wei et un autre Taïwanais appelé Yen Yung Chu (33 ans) ont caché 1,5 tonne de méthamphétamine en cristaux dans un entrepôt de la province méridionale de Binh Duong pour le transporter à Taïwan (Chine). Cependant, l'envoi a été détecté par la police taïwanaise dès son arrivée au port de Kaohsiung.



En février 2019, ces deux hommes ont expédié quatre conteneurs de plastique du Vietnam à Taïwan. Après avoir été informée par des collègues vietnamiens, la police taïwanaise a vérifié les conteneurs mais n'a trouvé aucune drogue dans trois des conteneurs, tandis que l'autre avait été livré au destinataire avant que la police taïwanaise n'obtienne l'information.



Le 11 mars 2019, Chen Tsen Wei a continué d'entrer au Vietnam. Le 27 mars 2019, quand lui et Yen Yung Chu utilisaient un camion pour transporter de la drogue, il a été arrêté par la police municipale de Ho Chi Minh-Ville, mais Yen a pu s'échapper.



Chen Tsen Wei risque d’être condamné à 20 ans de prison ferme, à la perpétuité ou à la peine de mort. -VNA