La cérémonie de lancement du système d'apprentissage en ligne VioEdu du groupe FPT. Photo: techinsight.com.v



Hanoï (VNA) - Le groupe FPT a lancé son système d'apprentissage en ligne VioEdu à l'adresse http://vio.edu.vn, dans le cadre de ses efforts déployés pour appliquer les technologies nouvelles et modernes à l'éducation.



Considéré comme un assistant en éducation qui intègre de l'intelligence artificielle (IA), le premier de ce genre au Vietnam, VioEdu est réservé aux lycéens et les aide à personnaliser leurs études.



Grâce aux dernières technologies telles que l'intelligence artificielle, l'analyse des données volumineuses et la modélisation des connaissances basée sur des graphes, ce système aide les élèves à réduire le temps d'apprentissage de 30 à 50% et à améliorer l'efficacité de leurs études.



Le processus d'étude et les données sur les comportements et les capacités d'apprentissage des élèves seront synthétisés et analysés par IA pour rechercher les points forts et les faiblesses, proposer ensuite des plans d'étude adaptés à chaque élève. -VNA