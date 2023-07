Un pont est emporté dans la province de Cagayan, aux Philippines, après le débordement d'une rivière en raison des fortes pluies provoquées par le typhon Doksuri Photo : AFP/VNA

Hanoï, 26 juillet (VNA) - Des vents violents et de la pluie ont frappé le nord des Philippines lorsque le typhon Doksuri a touché terre le 26 juillet, provoquant le débordement des rivières et laissant des milliers de personnes sans électricité.Selon l'agence météorologique d'État, Doksuri emballait des vitesses de vent maximales soutenues de 175 kilomètres à l'heure alors qu'il planait au-dessus des eaux autour de l'île de Fuga, au large de la pointe nord de l'île principale de Luzon.L'agence a mis en garde contre "des conditions violentes et potentiellement mortelles" alors que des vents violents et de fortes pluies frappaient la région peu peuplée.Doksuri avait été un super typhon alors qu'il traversait l'océan Pacifique le 25 juillet, mais s'était affaibli à l'approche des Philippines.Environ 12.000 personnes ont été évacuées de leur domicile dans la province de Cagayan, dont 431 dans les îles Babuyan, suite à des avertissements d'ondes de tempête de 3 m de haut.Il n'était pas immédiatement clair si Doksuri avait causé des dommages majeurs. Le cyclone devrait frôler Taïwan (Chine) et toucher terre dans la province chinoise du Fujian le 28 juillet.- VNA