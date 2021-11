Son La (VNA) – Le stupa Muong Và, patrimoine culturel de 400 ans de la province montagneuse de Son La (Nord-Est), a longtemps été considéré comme un chef-d’œuvre d’architecture reliant le passé au présent tout en défendant les valeurs spirituelles uniques.

L’ancien stupa de Muong Và dans la province montagneuse de Son La (Nord). Photo : VNA

Situé dans le district de Sôp Côp, l’ancien stupa de cinq étages est une destination touristique attrayante qui met en valeur les croyances de l’ethnie minoritaire Lào. Les habitants locaux viennent y prier pour une vie paisible et prospère et l’on dit que le stupa est auréolé d’histoires sacrées et mystérieuses.Outre son rôle spirituel dans la protection des villageois, c’est aussi un lieu pour pratiquer des rituels religieux et culturels qui sont une caractéristique culturelle des zones frontalières vietnamiennes environnantes.Le plus ancien bâtimentEn 1998, le ministère de la Culture et de l’Information (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme aujourd’hui) a reconnu le stupa comme patrimoine architectural et artistique national. Aujourd’hui, il attire toujours un grand nombre de visiteurs qui viennent découvrir son architecture. Les Lào l’ont construit au XVIe siècle dans la commune de Muong Và avec l’aide d’habitants qui étaient pour la plupart d’ethnie Thai et qui ont apporté avec eux des croyances bouddhistes lors de leur installation dans la région.Le monument a été nommé d’après la commune des Muong Và et est imprégné des caractéristiques du bouddhisme Hinayana, tout en étant considéré comme le plus ancien bâtiment de Sôp Côp et un exemple rare d’une telle architecture dans tout le Nord-Ouest. De loin, les visiteurs peuvent le voir s’élever dans le ciel bleu avec ses lignes nettes et élégantes. Il a été restauré à deux reprises, en 2000 et 2012.L’ouvrage unique se dresse sur une colline de 13 m de haut d’où les touristes ont une vue panoramique sur la commune de Muong Và entourée de montagnes, d’immenses rizières et de ruisseaux. Pour les habitants locaux, le stupa est un "concentré des valeurs culturelles et artistiques" de la minorité ethnique Lào de Son La et du Nord-Ouest dans son ensemble.Un symbole de solidarité"Des motifs tels que figures humaines et fleurs de lotus magnifiquement exposés sur le stupa sont la preuve de ses valeurs culturelles, a fait savoir le villageois Lò Van Bong. En plus de refléter la vie spirituelle de la population locale, il est également considéré comme un symbole de la solidarité entre les groupes ethniques de la région et entre le Vietnam et le Laos".