Une scène du spectacle "A O Lang Pho". Photo: Luna Production

Sydney (VNA) – Pour la première fois, un spectacle de cirque associé avec la danse et le théâtre contemporains du Vietnam intitulé "A O Lang Pho" a été présenté le 12 juin à l’Opéra House de Sydney et a ravi le public local.

Du 12 au 15 juin, il y a au total six séances de représentation dans ce haut lieu artistique de l’Australie.

En utilisant des objets simples et traditionnels comme des poteaux de bambou, des paniers en rotin tissé sous le fonds musical des airs de cai luong (théâtre rénové du Sud du Vietnam), ce spectacle a présenté de manière élégante et attrayante la culture vietnamienne, grâce aux compétences audacieuses du cirque vietnamien contemporain.

Le metteur en scène Tuan Le a partagé que la représentation de ce spectacle à l’Opéra House de Sydney est un parcours historique pour le cirque de bambou du Vietnam et une belle expérience pour les artistes de ce spectacle.

Créé en 2014, le spectacle "A O Lang Pho" est une série de programmes de cirques associés à la danse contemporaine où les artistes ont décrit la vie des habitants du littoral du Centre méridional et du delta du Mékong subissant des changements rapides via un langage corporel et des scènes de jonglage magnifique.

Après cinq ans de représentation, pour l’heure, "A O Lang Pho" a été présenté plus de 500 fois dans 52 villes de plus de 17 pays dans le monde. -VNA