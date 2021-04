La police birmane resserre la sécurité dans l’arrondissement de Hlaingthaya, à Rangoun. Photo: AFP/VNA

Hanoï (VNA) – Les dirigeants des pays de l’ASEAN se réuniront le 24 avril à Jakarta, la capitale indonésienne, pour un sommet extraordinaire pour discuter des efforts d’édification de la Communauté de l’ASEAN, des relations extérieures et des questions régionales, dont la crise au Myanmar.

Les dirigeants des dix pays de l'ASEAN, dont le général Min Aung Hlaing, le commandant en chef des forces armées participeront au Sommet extraodianire de l’ASEAN, ont informé le 16 avril les sources d’information régionales.



Le plan sur l’organisation de ce Sommet a été accéléré par le pays hôte, l’Indonésie, et sa ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, au cours des dernières semaines, avec le soutien de la Malaisie, du Brunei, de Singapour et des Philippines.



L'agence de presse cambodgienne AKP a rapporté le 16 avril que le Premier ministre Samdech Techo Hun Sen avait confirmé sa présence.



Le 5 avril, le Brunei - président de l'ASEAN 2021 - a exprimé son soutien à l’organisation de ce sommet pour discuter des évolutions au Myanmar, se déclarant qu’il avait demandé aux responsables de se préparer à ce sommet à Jakarta.



Dans une déclaration conjointe avec la Malaisie, le Brunei a affirmé que les deux pays avaient demandé à leurs ministres et hauts fonctionnaires de prendre les préparatifs nécessaires pour le sommet qui se tiendra au Secrétariat de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie.



Dans une déclaration conjointe rendue publique à l’issue de la rencontre entre le Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin et le sultan de Brunei Hassanal Bolkiah, ils ont convenu que les dirigeants de l'ASEAN devraient se rencontrer pour discuter des évolutions actuelles au Myanmar. Les deux dirigeants se sont également déclarés préoccupés par les violences au Myanmar et ont demandé à toutes les parties à faire preuve de retenue et à être aussi flexibles que possible pour stabiliser rapidement la situation.



Auparavant, le 19 mars, le président indonésien Joko Widodo a déclaré qu'il comptait de discuter avec le sultan de Brunei – président de l'ASEAN 2021 - de la possibilité d’organiser ce sommet, tout en appelant à l’organisation rapide d’un dialogue pour rétablir la démocratie, la paix et la stabilité au Myanmar.



Fondée en 1967, l'ASEAN regroupe 10 pays membres de l’Asie du Sud-Est, à savoir le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. -VNA