Hanoï (VNA) - La Société par actions de transport ferroviaire de Hanoï (HARACO) a déclaré que le secteur ferroviaire mettrait officiellement en service deux trains haut de gamme sur la ligne Hanoï-Da Nang à partir du 20 octobre.



Les trains SE19 et SE20 ont été rénovés pour offrir une meilleure qualité de service aux passagers. Ce faisant, les trains attireront davantage de passagers, notamment étrangers, qui les choisiront comme moyen de transport.



Les nouveaux trains de haute qualité ont été repeints, les intérieurs et extérieurs des wagons ont été rafraîchis et ils ont été équipés de nouvelles couvertures, draps, oreillers et rideaux.



Les cabines couchettes ont été repensées dans un style élégant et cosy, tandis que les systèmes de climatisation ont également été réinstallés avec un débit d'air réglable.



Les cabines avec sièges sont désormais équipées de chauffe-eau et d'accessoires sanitaires dans les toilettes, appliquant des solutions techniques pour éliminer les odeurs des conteneurs à déchets et procurant une sensation de propreté et de luxe.



Les cabines de restauration ont été réinstallées avec de nouveaux intérieurs pour que les passagers se sentent à l'aise tout en dînant et en profitant du paysage.



Le personnel servant à bord est soigneusement formé et porte des uniformes. Ils ont de bonnes compétences en communication, notamment en anglais.



Un personnel d'assainissement est également à bord des trains pour assurer la qualité de l'assainissement dans les zones sanitaires.-VNA