Des délégués au séminaire. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Un séminaire s’est tenu le 10 août à Hanoï pour discuter des mesures visant à soutenir les exportations des entreprises de la capitale grâce au commerce électronique.

Co-organisé par l'Agence du commerce électronique et de l'économie numérique (iDEA) du ministère de l'Industrie et du Commerce, Amazon Global Selling et le Département de l'industrie et du commerce de Hanoï, l'événement avait pour but de fournir aux entreprises et aux entrepreneurs de la capitale les connaissances et les compétences nécessaires pour exporter leurs produits à travers le commerce électronique transfrontalier. Les participants ont également pu obtenir des informations mises à jour par Amazon Global Selling Vietnam et le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Nguyen Van Thanh, directeur du centre de développement du commerce électronique de l'iDEA, a souligné que le commerce électronique transfrontalier est une tendance croissante dans de nombreux pays du monde, y compris le Vietnam qui représente un fort potentiel et conformément à la politique de développement de l'économie numérique définie par le gouvernement.

Le Vietnam est classé parmi les cinq premiers pays ayant le taux de croissance du commerce électronique le plus élevé au monde, avec une croissance annuelle de 20%. La valeur des exportations des entreprises vietnamiennes vendant sur Amazon a également augmenté de plus de 45% en 2022.

Photo: vnbusiness.vn



Au cours des dernières années, l'iDEA a travaillé sur des projets pour aider les importateurs et exportateurs vietnamiens à participer au commerce électronique en offrant des opportunités sur le portail vietnamexport.com et en fournissant une plate-forme d'assistance via les écosystèmes ecvn.com et ifair.vn.

L'agence a également collaboré avec Amazon Global Selling pour mettre en œuvre l'initiative "Commerce électronique transfrontalier : ère de la percée", qui vise à soutenir le développement du personnel de commerce électronique transfrontalier.

Do Hong Hanh, directrice du partenaire stratégique d'Amazon Global Selling Vietnam, a suggéré certains produits vietnamiens populaires sur Amazon, tels que les décorations pour la maison, les couvertures, les draps et les ustensiles de cuisine. Cependant, elle a souligné que pour réussir sur Amazon, les entreprises doivent se concentrer sur des produits adaptés aux goûts internationaux, en particulier ceux issus de la nature combinée aux compétences sophistiquées et à l'ingéniosité des artisans. -VNA