Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 5 août (VNA) - Un séminaire sur le renforcement des échanges culturels entre le Vietnam et les Amériques a été organisé à Hanoï le 4 août par l'Institut vietnamien des études américaines de l'Académie vietnamienne des sciences sociales.S'adressant à l'événement, le professeur agrégé Dr Nguyen Xuan Trung, directeur de l'institut, a déclaré que le séminaire visait à analyser les tendances de la culture et du développement des pays américains afin de fournir des leçons au Vietnam.Le séminaire était un forum scientifique permettant aux chercheurs de partager des idées, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle entre le Vietnam et les Amériques.Le Dr Le Thi Khanh Ly, de l'Université de la culture de Hanoï, a reconnu qu'à partir des leçons des Américains, le Vietnam doit prendre l'initiative de l'innovation dans le sens de la modernité et du professionnalisme.La nation d'Asie du Sud-Est devrait également se concentrer sur la création du soft power du pays, construire une identité de marque nationale à travers des produits culturels, formuler des politiques préférentielles, promouvoir les communications, la promotion des investissements et le développement des industries culturelles qui présentent des avantages.Les délégués à l'événement ont proposé au Vietnam d'introduire des politiques visant à préserver et à promouvoir les caractéristiques culturelles uniques du pays tout en créant un environnement juridique favorable, en investissant dans le développement des ressources humaines, en promouvant son marché culturel et en élargissant les échanges culturels avec les pays de la région et du monde entier.- VNA