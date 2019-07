Les délégués participant au séminaire "Compétences innovantes pour un avenir de travail inclusif à l'ère numérique". Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le séminaire "Compétences innovantes pour un avenir de travail inclusif à l'ère numérique" a débuté le 18 juillet à Hanoï, avec la participation de plus de 100 orateurs, délégués de plusieurs membres de l’APEC (forum de Coopération économique Asie-Pacifique).

Cet événement de deux jours est co-organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères, le ministère vietnamien du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et le secrétariat de l'APEC.

Il réunit également des représentants de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (UNESCAP), du secrétariat de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), ainsi que ceux de différents ministères vietnamiens, entreprises et écoles de Hanoï.

Le séminaire, dont l’initiative revient au Vietnam, vise à concrétiser les résultats de l’Année de l’APEC 2017 concernant le développement des ressources humaines à l'ère numérique et la promotion de l'économie numérique. L'initiative est coparrainée par plusieurs membres de l'APEC, dont le Japon, la Russie, l'Australie, le Chili, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande.



Avec la croissance vigoureuse des nouvelles technologies, l'Asie-Pacifique sera la région qui verra la plus grande transformation du travail à l'avenir, selon la directrice exécutive du secrétariat de l’APEC, Rebecca Sta Maria.



Rebecca Sta Maria a apprécié l’organisation de ce colloque qui permettrait de déterminer les compétences nécessaires à l’ère numérique, promouvant ainsi la coopération au sein de l’APEC pour aider les travailleurs régionaux à s’adapter aux changements futurs.

Le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a appelé les économies de l'APEC à adopter une approche innovante et globale, ainsi que des programmes de coopération concrets pour s’adapter à un avenir de travail inclusif à l’ère numérique.

En outre, l'APEC doit attacher une plus grande importance à la coopération économique et technique afin d’aider les économies membres en développement à avoir un meilleur accès aux technologies numériques, à améliorer leur capacité d’adaptation, à mieux gérer les risques et réduire les écarts numériques.

Des recommandations avancées lors du colloque seront soumises aux hauts officiels de l’APEC qui se réuniront les 29 et 30 août prochains au Chili.

Le même jour, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu la directrice exécutive du secrétariat de l'APEC, Rebecca Sta Maria.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre le Vietnam et le secrétariat de l'APEC afin de mettre en œuvre des projets appropriés, notamment dans la formation du personnel. –VNA