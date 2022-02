Hanoï, 9 février (VNA) - Le secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et chef de la Commission centrale de sensibilisation et d'éducation, Nguyên Trong Nghia, a demandé le 9 février à la maison d’édition “Chính trị quốc gia Sự thật" (Politique nationale-Vérité) de rédiger plus livres sur la protection des fondements idéologiques du PCV.

Des délégués visitent la Maison d’édition “Chính trị quốc gia Sự thật" (Politique nationale-Vérité). Photo : VNA

Plus tôt, la maison d'édition a publié une collection de plus de 160 titres de livres sur les fondements idéologiques du Parti, et un autre présentant les enseignements du président Hô Chi Minh.La protection des fondements idéologiques du Parti va de pair avec la protection de la nation et du peuple, a souligné Nguyên Trong Nghia lors d'une visite à la maison d'édition.Les 160 titres de livres comprennent des ouvrages du président Hô Chi Minh et ceux sur le défunt dirigeant, la construction du Parti et du système politique, le socialisme et la voie du Vietnam vers le socialisme. Ils ont été présentés au public à l'occasion du 92e anniversaire du PCV (3 février 1930-2022).Pendant ce temps, la série de livres sur les enseignements du président Hô Chi Minh a été publiée le 17 janvier pour répondre au besoin des jeunes d'étudier et de suivre l'exemple du président Hô Chi Minh. - VNA.