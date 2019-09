Hanoi (VNA) - Poursuivant sa visite de travail en Russie, mardi à Moscou, Vo Van Thuong, membre du Politburo, secrétaire du Comité central (CC), président de la Commission de propagande et de l’éducation du CC du Parti communiste du Vietnam (PCV) a eu les séances de travail avec des dirigeants du Parti au pouvoir – Parti Russie Unie - et du Parti communiste de la Fédération de Russie, et du ministère russe des Affaires étrangères.

Lors des réunions, les deux parties ont procédé à un échange de vues sur la situation de chaque Parti et de chaque pays, ont reconnu les résultats de nombreuses activités dans le cadre de l'Année de la Russie au Vietnam et de l'Année du Vietnam en Russie pour célébrer le 25e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations entre le Vietnam et la Russie et ses 70 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, soulignant que la coopération entre les deux Partis au pouvoir constitue une base politique importante, un moteur pour la promotion et le renforcement des relations bilatérales.

Concernant la situation internationale et régionale, Vo Van Thuong a informé la partie russe de la situation actuelle et de la complexité de la situation en mer Orientale, affirmant la position constante du Vietnam sur la résolution des différends en mer Orientale par des moyens pacifiques, fondés sur le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1982).

Il a salué la position de la Russie de respecter la suprématie du droit international dans le règlement des différends liés à la souveraineté nationale, en soutenant l'assurance de la paix, de la sécurité et de la sûreté de la navigation et du survol en mer Orientale.

Lors de la réunion avec le président du Parti communiste russe, Ghenady Ziuganov, Vo Van Thuong a hautement apprécié la coopération entre les deux Partis ces dernières années et a suggéré qu'en 2020, les deux Partis devraient renforcer leur coopération dans les domaines idéologique et culturel pour le 150e anniversaire de V. Lénine et le 130e anniversaire du président Ho Chi Minh.

Auparavant, Vo Van Thuong et la délégation du PCV sont venus déposer des fleurs sur le monument commémoratif du président Ho Chi Minh sur la place qui porte son nom à Moscou. -VNA