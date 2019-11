Nguyen Van Binh, chef de la Commission de l’Economie du CC du PCV (droite) et Philip Olivier, vice-président chargé de la division GNL du groupe Total (Photo: VNA)



Hanoï, 21 novembre (VNA) - Nguyen Van Binh, membre du Politburo et chef de la Commission de l’Economie du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a déclaré que le Vietnam avait besoin de gros investissements dans le secteur de l'énergie et souhaitait attirer des groupes de premier plan dotés d'une expérience et de technologies de pointe telles que le groupe français Total.



Lors d'une réception à Hanoi le 21 novembre, Nguyen Van Binh a confié à Philip Olivier, vice-président chargé de la division GNL du groupe pétrolier et gazier Total, qu'il appréciait l'investissement et les activités du groupe dans le secteur de l'énergie au Vietnam, qui ont contribué au développement du marché de l’énergie du Vietnam et à la réponse à la demande énergétique du pays.



Le responsable du Parti a souligné que le Vietnam souhaitait développer un système d'énergie synchrone et raisonnable combinant électricité, pétrole, gaz, charbon, nouvelles énergies et énergies renouvelables, la priorité étant donnée aux énergies propres, nouvelles et renouvelables.



Le parti et l’État vietnamiens sont disposés à écouter les besoins du groupe Total et des investisseurs français, et à soutenir leurs investissements et leurs opérations commerciales au Vietnam.



Olivier a déclaré qu'il souhaitait continuer à recevoir le soutien du Parti et de l'Etat vietnamiens, ajoutant que le groupe souhaitait investir à long terme et participer à des projets clés dans le secteur de l'électricité au Vietnam, ainsi qu'à la promotion du développement du marché de l'énergie, en particulier du GNL qui est une force de Total. -VNA