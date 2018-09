A la réception. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la Commission d'organisation du Comité central du PCV, a reçu mercredi à Hanoï l’envoyé spécial du Premier ministre japonais Shinzo Abe, Nikai Toshihiro.



Nikai Toshihiro, qui est également secrétaire général du Parti Libéral-Démocrate (PLD) et président de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam, est au Vietnam pour assister aux funérailles nationales du président Trân Dai Quang.



Au nom du gouvernement et du peuple japonais, Nikai Toshihiro a adressé ses profondes condoléances au gouvernement et au peuple vietnamiens. Le président Tran Dai Quang avait apporté des contributions importantes au développement du partenariat stratégique approfondi entre le Vietnam et le Japon, a-t-il estimé.



Pham Minh Chinh, également président du groupe des députés d'amitié Vietnam - Japon, a remercié Nikai Toshihiro et la délégation japonaise d'être venus au Vietnam pour partager cette grande perte avec le Parti, l'Etat et le peuple vietnamiens.



Il a également exprimé sa sympathie au Japon après les lourdes pertes humaines et matérielles causées par les catastrophes naturelles du début de l’année.



Les deux parties ont été unanimes à constater que les liens vietnamo-japonais étaient en plein développement. Les deux pays disposent d'intérêts communs et d'une confiance politique qui ne cesse de se renforcer. -VNA