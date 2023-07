Pékin (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV) conduite par le membre du Politburo Nguyên Xuân Thang est en visite de travail en Chine à l’invitation du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

La délégation du Parti communiste du Vietnam lors de l’entretien, à Pékin, le 10 juillet. Photo : VNA

Le 10 juillet, Nguyên Xuân Thang, qui est également président de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) et président du Conseil théorique central, a rendu une visite de courtoisie à Cai Qi, membre du Comité permanent du Politburo; et s’est entretenu avec Li Shulei, membre du Politburo, secrétaire du secrétariat du Comité central du PCC et chef du Département de la publicité du Comité central du PCC.

Au cours des entretiens et des rencontres, les deux parties ont salué les nouveaux développements positifs dans les relations entre les deux partis et les pays au cours des dernières années, en particulier après la visite historique en Chine du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong juste après le 20e Congrès national du PCC.

Les ministères, agences, organisations et localités des deux pays ont activement et efficacement réalisé les perceptions communes de haut niveau et la déclaration conjointe sur la poursuite de la promotion et de l’approfondissement des relations de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine.

Les échanges et les visites à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, ont été maintenus régulièrement tandis que l’échange de théorie et d’expérience dans la construction du Parti et la gouvernance nationale a été renforcé. Les relations économiques et commerciales ont maintenu une dynamique de croissance positive et la coopération de localité à localité a enregistré des progrès encourageants.

Cai Qi, qui est également secrétaire du Secrétariat du Comité central du PCC et direrteur du Bureau général du Comité central du PCC, a souligné que les liens entre les deux Partis servaient de base importante et d’orientation stratégique globale pour les relations bilatérales.

Le Parti et l’Etat chinois sont prêts à travailler avec leurs homologues vietnamiens pour élever l’amitié traditionnelle entre les deux Parties et pays à un plus haut niveau, rendant la coopération bilatérale dans divers domaines de plus en plus efficace et substantielle, a-t-il déclaré.

A cette occasion, Nguyên Xuân Thang a transmis les salutations et l’invitation du secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong au secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping à se rendre au Vietnam cette année.

Il a affirmé que sa visite vise à réaliser les perceptions communes de haut niveau et la déclaration conjointe Vietnam-Chine en 2022. Elle s’inscrive dans la continuité des échanges et des contacts de haut niveau entre les deux parties et pays.

Dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, le Vietnam valorise et accorde toujours la priorité absolue au développement des relations avec la Chine et reste prêt à travailler avec le Parti et l’État chinois pour faire progresser le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine dans une nouvelle phase de développement, a-t-il déclaré.

Cela s’effectue avec une plus grande confiance politique, une coopération plus efficace et substantielle, une base sociale plus solide et un meilleur contrôle et règlement des différends sur la base des perceptions communes de haut niveau et conformément au droit international, a-t-il poursuivi.

Les deux parties ont convenu de concrétiser les accords conclus entre les deux dirigeants du Parti, de renforcer le leadership et la direction du Parti dans la relation globale entre les deux pays, de faciliter les échanges et les contacts réguliers et de haut niveau, de continuer à approfondir les échanges théoriques et pratiques entre les deux Partis, notamment sur la construction du Parti et la gouvernance nationale, à élargir les échanges entre les peuples et entre les localités pour consolider les bases de l’amitié et maintenir ensemble un environnement de paix et de stabilité.

Auparavant, la délégation vietnamienne a eu des discussions avec des experts, des universitaires et des théoriciens du PCC, s’engageant dans des échanges approfondis sur les innovations théoriques et les réalisations pratiques de chaque Parti et de chaque et pays.

Pendant leur séjour à Pékin, Nguyên Xuân Thang et son entourage ont rendu visite au personnel de l’ambassade du Vietnam en Chine. Le 11 juillet, ils doivent tenir une séance de travail avec les dirigeants de l’École centrale du Parti du PCC et effectuer un voyage de travail dans la province du Guangdong. – VNA