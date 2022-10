Paris (VNA) - "Le Vietnam et l'environnement", tel est l'intitulé d'une exposition qui s'est tenue du 1er au 4 octobre dans la ville d'Arcueil, en banlieue de Paris.

Il s'agit de l'initiative de l'Association Aurore et du Mouvement des Citoyens Français d'origine Vietnamienne, qui souhaitent présenter, à travers des œuvres des peintres français et vietnamiens, un Vietnam en plein développement et une aspiration sur un environnement durable.