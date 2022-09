Délégués et élèves participent à un quiz et à un programme artistique sur les relations spéciales Vietnam - LaosPhoto: VNA



Vientiane (VNA) – Des élèves du lycée Laos - Vietnam, du lycée Vientiane - Ho Chi Minh-Ville, de l'école bilingue vietnamo-lao Nguyên Du, du lycée de Vientiane ont participé mardi, 27 septembre, à Vientiane à un quiz et à un programme artistique sur les relations spéciales Vietnam - Laos.

S'exprimant lors de l'événement, le directeur adjoint du Service de l'Education et des Sports de Vientiane Bounthanh Segmany a souligné les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos, qui se tiennent toujours côte à côte dans la lutte contre des ennemis communs, coopèrent étroitement et se soutiennent dans l’édification et le développement du pays.

Ces activités aideront les deux pays à renforcer davantage leurs relations et leur coopération dans le domaine de l'éducation, a-t-il affirmé.

Mme Vu Tu Oanh de l'ambassade du Vietnam au Laos a déclaré que ces activités contribuaient à sensibiliser les jeunes aux relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale Vietnam-Laos, mais également à préserver et à développer ces bonnes relations.

Ces activités ont été organisées par le Service de l'Education et des Sports de Vientiane en l'honneur du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos et les 45 ans de la signature du traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos. -VNA