Hanoi (VNA) – Le Vietnam fournit près de la moitié du poivre consommé par l'Europe. Le projet "Promouvoir la production et le commerce durables du poivre au Vietnam" soutiendrait la chaîne d'approvisionnement du poivre et contribuerait à la croissance durable de la filière.

Photo d'illustration: Thuongtruong



Le Vietnam est le plus grand producteur et exportateur de poivre au monde. Le poivre vietnamien représente environ 60% du volume total de poivre commercialisé dans le monde et environ 45% du poivre importé en Europe. L'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), entré en vigueur le 1er août 2020, offre de grandes opportunités aux entreprises nationales impliquées dans la production, la transformation et le commerce du poivre.

Pour soutenir cette filière vietnamienne, l'UE a soutenu le projet "Promouvoir la production et le commerce durables du poivre au Vietnam". Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme ARISE Plus financé par l'UE pour aider le gouvernement vietnamien à tirer parti des nouveaux engagements commerciaux bilatéraux et régionaux, en mettant l'accent sur la mise en œuvre de l'EVFTA, et à promouvoir l'exportation de produits et services de haute qualité du Vietnam vers l'UE.

Matthieu Penot, attaché de la Mission de l'UE au Vietnam, a déclaré que le projet soutiendrait la chaîne d'approvisionnement du poivre et contribuerait à la croissance durable de la filière. L'objectif du projet est d'améliorer la vie de 10.000 agriculteurs dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et d'aider les entreprises de poivre à augmenter leur production de manière durable.

Le Vietnam fournit près de la moitié du poivre consommé par l'Europe. Le fort investissement de l'UE et de ses États membres dans la chaîne d'approvisionnement du poivre vietnamien contribue au renforcement de la coopération entre l’UE et le Vietnam. – CPV/VNA