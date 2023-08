Le directeur général adjoint de NACCET, Tran Duc Hung. Photo : VNA

A l'occasion, les résultats d'un projet financé par l'USAID pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées dans les provinces fortement aspergées d'AO (Projet d'intégration) au cours du premier semestre 2023 ont été passés en revue.Les délégués ont partagé leurs expériences dans la mise en œuvre de modèles de subsistance pour les victimes de l'AO et la création d'emplois pour les personnes handicapées à Bac Lieu. Ils ont discuté de la fourniture de capitaux aux personnes handicapées et à leurs familles pour démarrer de petites entreprises et des installations de production ainsi que des services de réadaptation de qualité pour les personnes handicapées, les aidant ainsi à s'intégrer dans la société.Le directeur général adjoint de NACCET, Tran Duc Hung, a déclaré que le projet d'intégration était mis en œuvre depuis 2021 dans huit provinces, à savoir Quang Tri, Thua Thien - Hue, Quang Nam, Binh Dinh, Kon Tum, Tay Ninh, Binh Phuoc et Dong Nai.Il s'agit d'un projet d'aide dans le cadre de l'accord bilatéral de coopération économique et technique entre les deux gouvernements signé en 2005.Il fournit une assistance directe aux personnes gravement handicapées, améliore et étend les services sociaux et de réadaptation et renforce la mise en œuvre des politiques. Pour soutenir les progrès, le projet renforce également les capacités des prestataires de services des agences gouvernementales nationales et locales ainsi que des organisations communautaires.De janvier à juin, le projet a coordonné avec les agences concernées l'organisation d'un événement sportif à l'occasion de la Journée vietnamienne des personnes handicapées (18 avril) à Ho Chi Minh-Ville, un programme d'échange d'art et mené une enquête pour évaluer le besoin de soutien dans les provinces de Ca Mau, Bac Lieu, Can Tho, Binh Duong, Quang Ngai et Phu Yen, fournir des services de réadaptation dans les établissements de santé ainsi que des appareils et des soins d'assistance dans la communauté, et des soins à domicile pour les victimes de l'AO/dioxine et les personnes handicapées, entre autres.Phan Thanh Duy, vice-président du Comité populaire de la province de Bac Lieu, a déclaré que l'événement offrait une bonne occasion à la localité d'apprendre l'expérience et les modèles potentiels des partenaires qui s'engagent dans le projet.Bac Lieu compte plus de 10.000 personnes exposées à l'AO/dioxine avec plus de 6.000 victimes avérées dont plus de 3.000 bénéficiaires de l'aide de l'Etat.Les organisations locales et l'Association provinciale des victimes de l'AO/dioxine ont levé plus de 21,9 milliards de dongs pour construire plus de 160 maisons et fournir des capitaux à 115 familles de victimes de l'AO.- VNA